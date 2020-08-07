Солистка группы "Краски" отказалась выступать в Белоруссии

Концертный директор Роман Тёмин сообщил, что певица Оксана Ковалевская не сможет выступить в Белоруссии из-за организатора.

"У нас в понедельник выяснилось, что организатор не может выполнить райдер, и мы отказались туда ехать", — рассказал Тёмин

Он также добавил, что из-за политических мероприятий певица всё-равно отказалась бы выступать в Белоруссии.