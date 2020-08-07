Концертный директор Роман Тёмин сообщил, что певица Оксана Ковалевская не сможет выступить в Белоруссии из-за организатора.
"У нас в понедельник выяснилось, что организатор не может выполнить райдер, и мы отказались туда ехать", — рассказал Тёмин
Он также добавил, что из-за политических мероприятий певица всё-равно отказалась бы выступать в Белоруссии.
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