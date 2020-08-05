Как сообщается на сайте американского гитариста и исполнителя, президент США использует его песни на проводимых митингах и других политических мероприятиях.
Так, песня Devil's Sidewalk была услышана на митинге в городе Талса, прошедший тридцатого июня этого года. Факт нарушения авторских прав приобщен к судебному иску.
Также отмечается, что музыкант намерен получить от политика выплаты в размере до 150 тысяч долларов за каждое неправомерное использования его музыкальных композиций.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время своего обращения к нации решил пригрозить РФ из-за российских наёмников, которых задержали в Минске.