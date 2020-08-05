Нил Янг будет судиться с Дональдом Трампом из-за своих песен

Как сообщается на сайте американского гитариста и исполнителя, президент США использует его песни на проводимых митингах и других политических мероприятиях.

Так, песня Devil's Sidewalk была услышана на митинге в городе Талса, прошедший тридцатого июня этого года. Факт нарушения авторских прав приобщен к судебному иску.

Также отмечается, что музыкант намерен получить от политика выплаты в размере до 150 тысяч долларов за каждое неправомерное использования его музыкальных композиций.