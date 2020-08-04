Ким Кардашьян и Канье Уэст хотят сохранить брак

Недавно между Канье Уэстом и Ким Кардашьян произошла серьёзная ссора. Рэпер отказывался лечиться от биполярного расстройства, несмотря на то, что заболевание прогрессировало.

Однако Уэст пошёл на уступки и лёг в специальную клинику. Инсайдер сообщил о том, что сейчас пара помирилась.

Рэпер предложил Ким вместе поехать в отпуск, и она согласилась, чтобы сохранить брак.