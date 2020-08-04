Недавно между Канье Уэстом и Ким Кардашьян произошла серьёзная ссора. Рэпер отказывался лечиться от биполярного расстройства, несмотря на то, что заболевание прогрессировало.
Однако Уэст пошёл на уступки и лёг в специальную клинику. Инсайдер сообщил о том, что сейчас пара помирилась.
Рэпер предложил Ким вместе поехать в отпуск, и она согласилась, чтобы сохранить брак.
"Перед поездкой она была готова расторгнуть свой брак. Но Канье прислушался к ней. И поклялся, что всё наладится. Уэст предложил ей вместе отправиться в отпуск, и Ким согласилась. Она хочет сделать всё возможное, чтобы спасти свой брак", — пояснил инсайдер.
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