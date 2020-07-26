Ким Кардашьян хочет развестись с Канье Уэстом

Популярный американский рэпер Канье Уэст за последний месяц сделал ряд скандальных заявлений. Он упоминал подробности личной жизни со своей женой Ким Кардашьян.

Музыкант говорил, что уже два года хочет развестись с супругой. Позже рэпер осознал ошибку и извинился перед Ким.

"Я не прикрывал тебя так, как ты прикрывала меня. Ким, знаю, что сделал тебе больно. Пожалуйста, прости меня. И спасибо за то, что всегда была рядом", — пояснил Уэст.

Теперь Ким Кардашьян заявила, что хочет расторгнуть брак с Канье Уэстом из-за него проблем с психикой. Ранее она сообщала, что он страдает от биполярного расстройства.