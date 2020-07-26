Популярный американский рэпер Канье Уэст за последний месяц сделал ряд скандальных заявлений. Он упоминал подробности личной жизни со своей женой Ким Кардашьян.
Музыкант говорил, что уже два года хочет развестись с супругой. Позже рэпер осознал ошибку и извинился перед Ким.
"Я не прикрывал тебя так, как ты прикрывала меня. Ким, знаю, что сделал тебе больно. Пожалуйста, прости меня. И спасибо за то, что всегда была рядом", — пояснил Уэст.
Теперь Ким Кардашьян заявила, что хочет расторгнуть брак с Канье Уэстом из-за него проблем с психикой. Ранее она сообщала, что он страдает от биполярного расстройства.
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