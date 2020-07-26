Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Новости Все >
Папа Римский оценил очередное соглашение по Донбассу
Блогерша Ивлеева и рэпер Элджей заразились коронавирусом
В Санкт-Петербурге завершился Главный военно-морской парад
Ученый объяснил, почему нельзя есть много соли
Пропавшего в Крыму мальчика нашли в сливной яме
Емельяненко предложил Исмаилову реванш. Боец согласился
Наташа Королева отказалась от карьеры в США ради Игоря Николаева
Певица Виктория Дайнеко мечтает вернуться в Россию
Режиссера Гая Ричи лишили водительских прав из-за СМС-сообщения

Ким Кардашьян хочет развестись с Канье Уэстом

Шоу-бизнес » Зарубежный

Популярный американский рэпер Канье Уэст за последний месяц сделал ряд скандальных заявлений. Он упоминал подробности личной жизни со своей женой Ким Кардашьян.

Музыкант говорил, что уже два года хочет развестись с супругой. Позже рэпер осознал ошибку и извинился перед Ким.

"Я не прикрывал тебя так, как ты прикрывала меня. Ким, знаю, что сделал тебе больно. Пожалуйста, прости меня. И спасибо за то, что всегда была рядом", — пояснил Уэст.

Теперь Ким Кардашьян заявила, что хочет расторгнуть брак с Канье Уэстом из-за него проблем с психикой. Ранее она сообщала, что он страдает от биполярного расстройства.

Последние материалы
Лолита похудела и собирается выйти замуж в шестой раз
Михаил Дегтярёв провел встречу с жителями Хабаровского края
Папа Римский оценил очередное соглашение по Донбассу
Ким Кардашьян хочет развестись с Канье Уэстом
Блогерша Ивлеева и рэпер Элджей заразились коронавирусом
В Санкт-Петербурге завершился Главный военно-морской парад
Ученый объяснил, почему нельзя есть много соли
Пропавшего в Крыму мальчика нашли в сливной яме
Емельяненко предложил Исмаилову реванш. Боец согласился
Наташа Королева отказалась от карьеры в США ради Игоря Николаева
Популярное
Мир. Новости мира
Климкин: "Крым надо сделать проблемой для России"

Экс-министр иностранных дел Украины высказался о Крыме в Facebook.

Климкин: "Крым надо сделать проблемой для России"
Блогер "оделся" в медицинскую маску и разгуливал по улицам Лондона
Новости Европы
Блогер "оделся" в медицинскую маску и разгуливал по улицам Лондона
Политика. Новости и аналитика
Папка замедленного действия: почему Фургала "пустили" в губернаторы спецслужбы
Здоровье
Главный инфекционист Минздрава сделал прогноз по коронавирусу на осень
Усам Оздемиров С какой экономикой на Руси жить хорошо Усам Оздемиров Игорь Буккер Развитие цивилизации способствовало гибели майя Игорь Буккер Василий Амирджанов Партия Путина станет конкурентом "Единой России" Василий Амирджанов
Комментарии
В Китае почтили память советских солдат
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Татьяна Монтян: "Вменяемые люди не проголосуют за Медведчука"
Китай-Индия-Россия: новой эпохе нужен новый механизм
Татьяна Монтян: "Вменяемые люди не проголосуют за Медведчука"
Экс-глава Генштаба ВСУ: что хотели сделать с Крымом
В Иркутске задержана банда вымогателей, похищавшая людей
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Экс-глава Генштаба ВСУ: что хотели сделать с Крымом
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
Подведены итоги 30 лет украинской независимости
С глаз спала пелена: германский бизнес потребовал жесткого ответа США
Сергей Санакоев рассказал, почему Китай выиграет холодную войну у США
Показ нового "Человека-паука" перенесли на следующий год
Китай-Индия-Россия: новой эпохе нужен новый механизм
Татьяна Монтян: "Вменяемые люди не проголосуют за Медведчука"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Политика конфиденциальности Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ