Вокалист и лидер музыкальной группы "Машина времени" Андрей Макаревич готовит обращение в суд за использование строк из его песни "За тех, кто в море" на агитационном билборде новосибирского депутата Сергея Бондаренко.
Музыкант рассказал изданию "Подъем", что политик не обращался к нему перед тем, как "развесит плакаты".
"На такое использование я не согласен. Мало требовать убрать, я еще потребую компенсацию", — заявил Макаревич.
Он также отметил, что партия "Единая Россия" никогда не была его "героем".
Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова приступила к работе с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой.