Макаревич собирается подать в суд на депутата из Новосибирска

Вокалист и лидер музыкальной группы "Машина времени" Андрей Макаревич готовит обращение в суд за использование строк из его песни "За тех, кто в море" на агитационном билборде новосибирского депутата Сергея Бондаренко.

Музыкант рассказал изданию "Подъем", что политик не обращался к нему перед тем, как "развесит плакаты".

"На такое использование я не согласен. Мало требовать убрать, я еще потребую компенсацию", — заявил Макаревич.

Он также отметил, что партия "Единая Россия" никогда не была его "героем".