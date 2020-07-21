Собчак "обрушилась" на флаг ЕАО, усмотрев в нем пропаганду ЛГБТ

Очередной юмористический ролик опубликован в "Инстаграме"Ксенией Собчак.

На нем экс-кандидат в президенты, а ныне телеведущая в очередной раз примерила на себя "личину" политика: она вдруг обратила взор на флаг ЕАО. А на нем — радуга.

Вывод последовал незамедлительно: надо что-то делать. Вот что именно, Собчак еще не решила: то ли флаг менять, то ли регион изолировать, чтобы не дать распространиться ЛГБТ-движению.

Если вкратце: в этом видео Собчак — член партии "Чёрно-белая Россия" — высказывается по поводу попыток запретить мороженое "Радуга" и выдвигает пакет запретов: цветные карандаши, настроечный сигнал на телевидении и так далее.