Владимир Пресняков признался, что сомневался в браке с Натальей Подольской. Музыканту помог разговор со священником.

"Я не верил в брак, у меня были свои представления об этом, не очень хороший опыт. И почти все мои друзья обожглись. Священник мне сказал простые слова: ''Ты понимаешь, что поступаешь как трус? Чуть что, ты ее сможешь бросить, и ничего тебе за это не будет. Никакой ответственности''. Меня этот разговор как следует встряхнул. Я никогда в жизни не был трусом. Я понял, что должен построить дом, сделать уютным семейное гнездо", — рассказал Пресняков.