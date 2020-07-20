Владимир Пресняков признался, что сомневался в браке с Натальей Подольской. Музыканту помог разговор со священником.
"Я не верил в брак, у меня были свои представления об этом, не очень хороший опыт. И почти все мои друзья обожглись. Священник мне сказал простые слова: ''Ты понимаешь, что поступаешь как трус? Чуть что, ты ее сможешь бросить, и ничего тебе за это не будет. Никакой ответственности''. Меня этот разговор как следует встряхнул. Я никогда в жизни не был трусом. Я понял, что должен построить дом, сделать уютным семейное гнездо", — рассказал Пресняков.
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