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Анализ ДНК подтвердил теорию норвежского археолога Тура Хейердала

Шоу-бизнес

Ученым удалось найти доказательства путешествий между Америкой и Восточной Полинезией. Анализ ДНК подтвердил, что примерно в 1200 году нашей эры произошло смешение между коренными жителями Америки и полинезийцами.

Вопрос существования контактов между данными регионами обсуждался уже несколько десятилетий.

В 1947 году норвежский археолог Тур Хейердал совершил путешествие на плоту из Южной Америки в Полинезию, чтобы показать, что это было возможно и для древние людей.

Некоторые исследователи утверждали, что две популяции смешались до появления европейцев в Южной Америке. Но доказательств этой версии не было.

Недавно ученые провели исследование, в процессе которого они проанализировали  800 образцов ДНК коренных жителей Южной Америки и Французской Полинезии.

"Мы обнаружили идентичные по происхождению сегменты ДНК индейских предков на нескольких Полинезийских островах. Это убедительно доказывает, что было одно общее контактное событие", — заключили эксперты.

Статистический анализ подтвердил, что смешение популяций произошло около 1200 года н. э., в тот период, когда полинезийцы стали осваивать острова Тихого океана.

 

 

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