У Анастасии Решетовой и Тимати уже есть один совместный ребенок. Но возлюбленная артиста захотела пополнения.
На днях она встретилась со своей коллегой, у которой тоже есть ребенок. После прогулки Анастасия всерьез задумалась об еще одном ребенке от Тимати.
"Теперь я поняла, в чем прикол иметь двоих (детей — Прим. ред.) Это ржачь бесконечный", — написала модель.
Видео с камер наблюдения, зафиксировавшее, как солдат прикладом винтовки разбивает стекла в машине ФСО прямо перед началом парада Победы в Москве, опубликовало ТАСС.