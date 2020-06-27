Невеста Тимати задумалась о рождении второго ребенка

У Анастасии Решетовой и Тимати уже есть один совместный ребенок. Но возлюбленная артиста захотела пополнения.

На днях она встретилась со своей коллегой, у которой тоже есть ребенок. После прогулки Анастасия всерьез задумалась об еще одном ребенке от Тимати.