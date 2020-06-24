Светлана Лобода заслужила звание одной из самых стройных певиц при своем первом выходе на сцену и до сих пор продолжает его удерживать.
Поклонники певицы отмечают, что она всегда находится в отличной физической форме. Но с недавних пор в моду вошел образ "железных леди", когда у девушек незначительно проявляется мускулатура.
Лобода решила последовать тренду и немного "подкачаться". Артистка призналась, что сейчас усиленно тренируется и посещает спортзал по пять раз в неделю.
В течение двух лет Варшава уговаривала Вашингтон увеличить присутствие американских войск в Польше. Мечта исполнилась, но не так, как хотелось бы Варшаве.