Лобода рассказала, что тренируется пять раз в неделю

Светлана Лобода заслужила звание одной из самых стройных певиц при своем первом выходе на сцену и до сих пор продолжает его удерживать.

Поклонники певицы отмечают, что она всегда находится в отличной физической форме. Но с недавних пор в моду вошел образ "железных леди", когда у девушек незначительно проявляется мускулатура.

Лобода решила последовать тренду и немного "подкачаться". Артистка призналась, что сейчас усиленно тренируется и посещает спортзал по пять раз в неделю.