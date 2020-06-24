Президент России Владимир Путин 24 июня вручил государственные премии за 2019 год.

Госнаграду за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности удостоился актер Константин Хабенский, основавший благотворительный фонд.

"Помощь другим как жизненная необходимость важна и для лауреата государственной премии за благотворительность Константина Юрьевича Хабенского. Более десяти лет назад он создал фонд для спасения детей с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниям головного мозга. Всю по праву принадлежащую ему народную любовь, актерскую славу Константин Юрьевич поставил на службу милосердию", — отметил Путин.