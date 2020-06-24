Брак Асмус и Харламова развалил фильм "Текст"

Некогда счастливый брак Гарика Харламова и Кристины Асмус разрушила всего одна секунда из фильма "Текст".

Такое мнение высказал журналист Вадим Манукян, который покадрово изучил всю картину. Он утверждает, что в процессе съемок между актерами не было близости, однако один момент всё-таки мог поставить точку в отношениях актрисы с мужем.

Речь идёт о секундной сцене, когда Асмус случайно берет в руку половой орган Янковского. Причем этого не задумывал режиссер картины, но "импровизация" актрисы ему настолько понравилась, что он решил не вырезать этот момент из фильма.

Окружение пары подтверждает эту теорию. Знакомые Харламова и Асмус рассказывают, что проблемы в их отношениях начались как раз после съемок актрисы в фильме "Текст".