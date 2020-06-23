Парень Насти Тропицель пытается вывести с её счетов все деньги

Парень и по совместительству инструктор по вождению байка Насти Тропицель Виктор уже несколько дней пытается снять деньги с её счетов.

Об этом сообщил отец погибшей девушки. Он утверждает, что успел заблокировать счета дочери, однако Виктор каждые 15 минут пытается совершить транзакцию.