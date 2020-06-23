Парень и по совместительству инструктор по вождению байка Насти Тропицель Виктор уже несколько дней пытается снять деньги с её счетов.
Об этом сообщил отец погибшей девушки. Он утверждает, что успел заблокировать счета дочери, однако Виктор каждые 15 минут пытается совершить транзакцию.
"Вторые сутки он пытается завладеть ее счетами и перевести все деньги. Мы, конечно, уже все заблокировали. Но человек пытается ежедневно, постоянно, каждые 15 минут. Все его слова о переживаниях — неправда. Он монотонно работает, делает ужасные вещи", — утверждает отец Насти.
Президент Хорватии не примет участие в торжественных мероприятиях в российской столице 24 июня. Собирался до последнего, но внезапной сломался самолет.