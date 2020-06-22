В семье Аллы Пугачевой появится ещё один ребенок

Племянник Аллы Пугачевой Влад совсем скоро станет отцом во второй раз. Его жена Гузель находится на последних месяцах беременности.

Первого сына племянника забрала сама Алла Пугачева, поскольку его отец страдал от наркотической зависимости. Теперь ребенка воспитывает водитель артистки. Сейчас Влад стал на путь исправления и хочет вернуть себе ребенка.

"Мы сейчас все для этого делаем. Переговоры на эту тему ведутся", — отметил мужчина.