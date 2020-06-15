Актриса Наталья Орейро могла подать документы для получения российского гражданства, чтобы уйти от налогов.

Такое мнение высказал продюсер Иосиф Пригожин.

"Те, кто не жил на Западе, не знают, что такое там жить, платить налоги", — утверждает продюсер.

"Все-таки в нас еще присутствует сентиментальность от прошлого в некоторых людях. И вот эта гостеприимность, особенно к иностранным гражданам", — добавил Пригожин.