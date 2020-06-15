Известная латиноамериканская актриса Наталья Орейро сообщила, что подала необходимые документы для получения российского гражданства.

"Однажды я пошла в посольство России в Аргентине по различным вопросам. Я так много путешествую и имею столько связей с Россией, что меня спросили, хотела ли бы я оформить это официально. Я сказала, что для меня это была бы честь. Так что я заполнила кучу бумаг, которые меня попросили, и это на рассмотрении", — рассказала артистка.