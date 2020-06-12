Блогер Диденко рассказала, как заработала на смерти мужа

Блогер Екатерина Диденко рассказала, что после смерти мужа её жизнь кардинально изменилась. Например, доход повысился в три раза.

Однако сейчас девушке приходится платить другим людям за ту работу, которую ранее выполнял бесплатно её возлюбленный.

"Многое делал муж, поэтому мне приходится платить зарплату другим людям, которые выполняют его работу", — утверждает Диденко.

После смерти мужа количество подписчиков в её блоге резко увеличилось на 500 тысяч человек.