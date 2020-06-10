В полиции утверждают, что Ефремов был один в машине в момент ДТП

Столичные полицейские опровергли слухи о том, что в момент ДТП в машине Михаила Ефремова с актером находился пассажир.

Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.