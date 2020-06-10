Столичные полицейские опровергли слухи о том, что в момент ДТП в машине Михаила Ефремова с актером находился пассажир.
Об этом рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД России.
"Информация, размещенная в некоторых СМИ и на интернет-ресурсах, о том, что водитель, совершивший ДТП 8 июня на Смоленской площади, в результате которого потерпевший скончался, находился в автомобиле не один, не соответствует действительности", — объяснили в ведомстве.
Сын Михаила Ефремова Никита назвал произошедшее ДТП с участием отца "большой трагедией".