Поклонники Нино Нинидзе и Максима Виторгана активно следят за отношениями пары. Многие предполагали, что дело идет к свадьбе, однако на деле всё оказалось не так безоблачно.
Недавно Нинидзе написала в соцсетях, что ищет новую съемную квартиру для себя и сына в одном из престижных районов Москвы: Басманный, Хамовники или Пресненский.
Последний месяц ходят слухи о том, что Виторган и Нинидзе расстались из-за карантина, однако пока не один из них не комментировал эту информацию.
В Москве завершилась церемония прощания с Михаилом Кокшеновым.