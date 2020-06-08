Нино Нинидзе ищет новую съемную квартиру в Москве

Поклонники Нино Нинидзе и Максима Виторгана активно следят за отношениями пары. Многие предполагали, что дело идет к свадьбе, однако на деле всё оказалось не так безоблачно.

Недавно Нинидзе написала в соцсетях, что ищет новую съемную квартиру для себя и сына в одном из престижных районов Москвы: Басманный, Хамовники или Пресненский.

Последний месяц ходят слухи о том, что Виторган и Нинидзе расстались из-за карантина, однако пока не один из них не комментировал эту информацию.