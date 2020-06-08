Екатерина Климова показала свой загородный дом

Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама. Артистка приобрела 15 соток земли и надеялась нанять людей, которые смогут построить дом без её участия, однако вскоре она поняла, что это невозможно.

Климовой пришлось самому уделять внимание всем вопросам и теперь, по её словам, она может проконсультировать любого прораба.