Российская актриса решила показать загородный дом, который она спроектировала сама. Артистка приобрела 15 соток земли и надеялась нанять людей, которые смогут построить дом без её участия, однако вскоре она поняла, что это невозможно.
Климовой пришлось самому уделять внимание всем вопросам и теперь, по её словам, она может проконсультировать любого прораба.
"Я покупала дом, а потом достраивала его. Поэтому получилось гораздо дороже, чем рассчитывала", — сообщила актриса.
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