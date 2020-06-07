Российская актриса Екатерина Варнава рассказала о своем расставании со своим парнем Константином Микиньковым, с которым она прожила около шести лет.

"Мы разошлись, — объявила Варнава. — При этом мы остались в потрясающих отношениях. Мы общаемся. Мы дружим. Но, я думаю, что настал такой период, когда и мне, и ему надо было двигаться дальше по отдельности. Это не момент измены и не то, что я или он встретил какого-то другого человека. Хотя, мне кажется, так бы разойтись было даже проще. Мы расставались тяжело, потому что свадьба уже была не нужна, детей, наверное, надо было заводить раньше. Страстные отношения стали родственными" — объяснила Варнава.