Недавняя перепалка в соцсетях между продюсером Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым переросла в настоящий скандал.

Пригожин решил объясниться, почему пошел на конфликт с бывшим музыкантом.

"Он мне цеплял, цеплял. Почему я должен терпеть? Честно говоря, меня всегда бесит, когда человек задевает кого-то из семьи. Знаете, что меня взбесило больше всего? Я пытался ему дозвониться, искал его телефоны, пытался написать ему СМС. А он взял и опубликовал СМС. Разве это нормально?", — пояснил продюсер.

"Лера вообще хочет держаться от этого всего подальше. Но что мне делать? Развестись, чтобы я мог иметь свою точку зрения? Я ее люблю, обожаю, но у меня есть своя точка зрения, я же самостоятельный мальчик", — добавил Пригожин.