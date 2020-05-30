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Пригожин рассказал о конфликте со Шнуровым

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Недавняя перепалка в соцсетях между продюсером Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым переросла в настоящий скандал.

Пригожин решил объясниться, почему пошел на конфликт с бывшим музыкантом.

"Он мне цеплял, цеплял. Почему я должен терпеть? Честно говоря, меня всегда бесит, когда человек задевает кого-то из семьи. Знаете, что меня взбесило больше всего? Я пытался ему дозвониться, искал его телефоны, пытался написать ему СМС. А он взял и опубликовал СМС. Разве это нормально?", — пояснил продюсер.

"Лера вообще хочет держаться от этого всего подальше. Но что мне делать? Развестись, чтобы я мог иметь свою точку зрения? Я ее люблю, обожаю, но у меня есть своя точка зрения, я же самостоятельный мальчик", — добавил Пригожин.

скандал конфликт сергей шнуров иосиф пригожин
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