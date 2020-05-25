Телеведущая Виктория Боня провела самоизоляцию во Франции и теперь там встречает лето.
В своем Instagram она опубликовала новое фото и рассказала об угощении хлебом случайном прохожим.
"Ребята, у нас такая красота!! Лето уже наступило. Хочется делиться атмосферой!! Купила мороженое, а ещё нас мужчина угостил свежим хлебом!! Отломил половину багета и отдал от всего сердца. Короче, люди здесь добрые!!", — написала телеведущая.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.