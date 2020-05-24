Репер из группы BTS выпустил сольный альбом

"Suga" из корейской группы BTS удивил своих поклонников выпуском своего сольного альбома. Сборник песен Мин Юнги приобрел название D-2.

А на песню Daechwita из этого альбома вышел клип на YouTube. Известно, что в альбоме 10 песен на родном языке артиста. В записи песен участвовали и другие артисты.