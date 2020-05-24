"Suga" из корейской группы BTS удивил своих поклонников выпуском своего сольного альбома. Сборник песен Мин Юнги приобрел название D-2.
А на песню Daechwita из этого альбома вышел клип на YouTube. Известно, что в альбоме 10 песен на родном языке артиста. В записи песен участвовали и другие артисты.
"На самом деле я хотел сотрудничать с гораздо большим количеством артистов, но некоторые были недоступны из-за личных обстоятельств. Надеюсь, я смогу поработать с ними в следующий раз", — прокомментировал музыкант.
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