Миро назвала Бузову и Собчак "сумасшедшими бабками"

Скандальный блогер Лена Миро рассказала, что Ксения Собчак и Ольга Бузова стали слишком похожи друг на друга.

По её мнению, это произошло из-за злоупотребления алкоголем на самоизоляции и отсутствием полноценной интимной жизни.