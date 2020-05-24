Скандальный блогер Лена Миро рассказала, что Ксения Собчак и Ольга Бузова стали слишком похожи друг на друга.
По её мнению, это произошло из-за злоупотребления алкоголем на самоизоляции и отсутствием полноценной интимной жизни.
"Ещё немного, и Оля, и Ксюша станут теми самыми городскими сумасшедшими бабками. Да чего греха таить? Уже стали. Никому не нужны. Скучны, унылы. В мечтах — чтобы о них говорили", — написала Миро.
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