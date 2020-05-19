В последнее время молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова часто публикует в своем блоге различные кулинарные рецепты.

Недавно поклонники узнали, что сама Брухунова ничего не готовит, а только "контролирует процесс". Приготовлением пищи занимается её помощница по дому.

"Такого количества упрёков за всю жизнь я не получала, как после вчерашнего поста с рецептом зефира. Честно говоря, меня умиляют такие сообщения: "Я в Вас разочаровалась! Вы ДАЖЕ не умеете готовить!". А ещё я не смогу сесть за штурвал истребителя, не смогу провести операцию на открытом сердце и миллион других задач мне тоже не по плечу. Но вот только какое дело до этого посторонним людям? С первого рецепта в ленте я не делала секрет из этого — да, я не готовлю дома. Мне казалось именно такой откровенный подход самый честный по отношению к читающим меня людям. Не вижу смысла обманывать", — написала Брухунова в ответ на критику.