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Танцор из Little Big попал в журнал Forbes

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Танцор из клипа музыкальной группы Little Big Дмитрий Красилов попал в списки журнала Forbes.

По версии Forbes, "пухляш" из клипа "Uno" вошел в список самых перспективных россиян до тридцати лет.

Клип с участием Красилова российской группы Little Big набрал 72 миллиона просмотров на YouTube.

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uno forbes little big танцор дмитрий красилов
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