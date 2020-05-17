Танцор из клипа музыкальной группы Little Big Дмитрий Красилов попал в списки журнала Forbes.
По версии Forbes, "пухляш" из клипа "Uno" вошел в список самых перспективных россиян до тридцати лет.
Клип с участием Красилова российской группы Little Big набрал 72 миллиона просмотров на YouTube.
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