Танцор из клипа музыкальной группы Little Big Дмитрий Красилов попал в списки журнала Forbes.

По версии Forbes, "пухляш" из клипа "Uno" вошел в список самых перспективных россиян до тридцати лет.

Клип с участием Красилова российской группы Little Big набрал 72 миллиона просмотров на YouTube.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...