Сын Бари Алибасова считает, что на всю недвижимость Лидии Федосеевой-Шукшиной покушается ее дочь Ольга.
Напомним, что уже в течение нескольких месяцев продолжается судебное разбирательство между супругами.
Лидия Федосеева-Шукшина сначала переписала свою квартиру в Новой Москве на Бари Алибасова, но потом изменила свое решение. Однако Бари Алибаcов уже не является собственником квартиры, он переписал ее на своего помощника.
Алибасов-младший также уверен, что именно Ольга распоряжается всеми денежными средствами своей матери, так как у нее есть доступ ко всем ее счетам.
Алибасов-младший также думает, что Ольга специально дает матери шоколадные конфеты, зная, что у нее диабет.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Мария Шукшина обвинила шоу "Пусть говорят" в развращении молодых душ. Она пояснила, что многие россияне и звезды шоу-бизнеса в том числе не могут просто так отказаться от гонораров, которые предлагает программа.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".