Наталья Бочкарева оказалась в центре скандала в День Победы

Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии и в таком виде поздравила россиян с Днем Победы.

Это вызвало волну негодования среди пользователей соцсетей, которые обвинили её в кощунстве.