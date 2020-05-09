Российская актриса Наталья Бочкарева вновь попала в центр скандала. На этот раз она примеряла на себя форму Красной армии и в таком виде поздравила россиян с Днем Победы.
Это вызвало волну негодования среди пользователей соцсетей, которые обвинили её в кощунстве.
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Утром 7 мая задержали красноярского предпринимателя Анатолия Быкова. В очередной раз — и каждый раз о проблемах бизнесмена сообщает пресса всей страны.