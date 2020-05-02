Бывший сотрудник Малышевой рассказал о работе на телеведущую

Рустам Елбарисов, занимавший должность редактора сайта программы Елены Малышевой, рассказал о работе на телеведущую.

По его словам, врач оказывает жесткое эмоциональное давление на своих сотрудников.

"Она не ругается матом и прямо не оскорбляет, но от этого ее унижения только хуже", — пояснил Елбарисов.

Ряд сотрудников регулярно использовали "Афобазол", поскольку не справлялись со стрессом, а а художник, изготовлявший для программы поролоновые половые органы, регулярно уходил в запои.