Ксения Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой она разносит здоровую еду пенсионерам на самоизоляции. Однако подписчики возмутились и не поверили в добродушность телеведущей.

"Ты чёт это фото по второму кругу запускаешь. Что бы не забывали какая ты сердобольная? А где заповедь, чтобы левая рука не ведала, что даёт правая?", "Кто-то просто говорит, а кто-то делает", "Почему Вы не ходите у тем, у кого нет крыши над головой?", "Она простых работяг всегда брезговала а сейчас несёт какую ерунду", — пишут пользователи под фотографией.