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Назван победитель седьмого сезона проекта "Голос.Дети"

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

В седьмом сезоне телевизионного конкурс-шоу "Голос. Дети" одержала победу Олеся Казаченко. За неё проголосовали 35,7% телезрителей.

Наставником победительницы был рэпер Баста. Девочка получила статуэтку, карту с суммой в 1 миллион рублей на счету, сертификаты на оборудование для домашней студии звукозаписи и на запись первого сингла из рук главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюты.

"У меня первый такой финал. Хочу сказать спасибо родителям наших участников. Спасибо им огромное, потому что все, что вытерпели они в связи с определенными обстоятельствами, не поддается никакому описанию. Низкий поклон", — отметил Аксюта.

баста проект музыка конкурс голос.дети олеся казаченко
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