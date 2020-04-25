Назван победитель седьмого сезона проекта "Голос.Дети"

В седьмом сезоне телевизионного конкурс-шоу "Голос. Дети" одержала победу Олеся Казаченко. За неё проголосовали 35,7% телезрителей.

Наставником победительницы был рэпер Баста. Девочка получила статуэтку, карту с суммой в 1 миллион рублей на счету, сертификаты на оборудование для домашней студии звукозаписи и на запись первого сингла из рук главного продюсера музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрия Аксюты.