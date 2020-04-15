Анджелина Джоли обсудила пандемию коронавируса в прямом эфире

Актриса Анджелина Джоли обсудила с педиатром Надин Берк Харрис ситуацию с распространением коронавируса по видеосвязи для журнала Time. Особое внимание звезда обратила на проблему растущего насилия в семьях из-за изоляции. Кроме того, жертвами жестокого обращения сегодня нередко становятся дети, отметила Джоли.

"Я думаю, очень важно, чтобы люди это услышали. Нужно любить друг друга, поддерживать друг с другом связь. Я очень надеюсь, что люди услышат это и протянут руку помощи, уделят больше внимания тем, кому оно нужно, а не будут сидеть на месте и думать, что это не их дело", — заявила актриса.

Джоли и дети

Анджелина Джоли известна благодаря своему особенному отношению к детям и их проблемам. Она является послом доброй воли ООН и участвовала в нескольких миссиях. У Джоли шестеро детей, трое из них — приемные.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Джоли написала эссе для журнала Time в честь Международного женского дня, в котором призналась, что сразу две ее дочери перенесли операции. Актриса не назвала имена, но в Интернете появились фотографии Шайло, общей дочери Джоли и Пита, которая передвигается на костылях.