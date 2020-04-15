Нашлась пропажа: Заворотнюк лично появилась в инстаграм

Звезда сериала "Моя прекрасная няня", резко "пропавшая с радаров" из-за проблем со здоровьем наконец-то дала о себе знать.

Анастасия Заворотнюк прервала полугодовое молчание и опубликовала в своем инстаграм пост-поздравление с днем рождения партнерше своего мужа по танцам на льду Татьяне Навке.

К слову, это не первое появление Заворотнюк "перед публикой". 3 апреля, когда актрису все в том же инстаграм поздравляли с 49-летием, она ответила супруге Стаса Михайлова:

"Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя".

Позже Заворотнюк ответила каждому, приславшему ей поздравление.