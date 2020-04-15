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Нашлась пропажа: Заворотнюк лично появилась в инстаграм

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Звезда сериала "Моя прекрасная няня", резко "пропавшая с радаров" из-за проблем со здоровьем наконец-то дала о себе знать.

Анастасия Заворотнюк прервала полугодовое молчание и опубликовала в своем инстаграм пост-поздравление с днем рождения партнерше своего мужа по танцам на льду Татьяне Навке.

 
 
 
 
 
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Сегодня День рождения у красавицы и чемпионки, прекрасной партнерши Петра по ледовым шоу Татьяны Навки @tatiana_navka! Здоровья, благополучия, любви, еще более ярких горизонтов, еще более смелых планов и еще более грандиозного исполнения всех идей и мечтаний! Спасибо за дружбу и поддержку! С любовью, от Насти и Петра ❤️

Публикация от Анастасия Заворотнюк (@a_zavorotnyuk)

К слову, это не первое появление Заворотнюк "перед публикой". 3 апреля, когда актрису все в том же инстаграм поздравляли с 49-летием, она ответила супруге Стаса Михайлова:

"Инна, огромное спасибо Вам и Стасу за внимание и такое теплое поздравление! Мне было очень приятно. Ваша Настя".

Позже Заворотнюк ответила каждому, приславшему ей поздравление.

 
 
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