Собчак и Канделаки вступили в перепалку из-за фото

Ксения Собчак уличила Тину Канделаки в использовании фотошопа. Критике подвергся новый снимок ведущей, под которым она оставила пост с рекомендациями по похудению. По мнению Собчак, человек с таким телом, как у Канделаки, не имеет права раздавать советы по сбросу веса.

"А вот такой лютый фотошоп, чтобы дом покосился и деревья — это только настоящие спортсмены делают, да? Я всегда восхищаюсь наглостью позиционировать себя генеральным директором, когда ты уже два года отстранена от руководства полностью, а также мыслить себя фитнес-гуру при таком весе и телосложении. Вот наглости и правда можно поучиться, а советы по питанию: спасибо, но нет", — написала Собчак в своем канале в Telegram.

Ответ от Тины Канделаки не заставил себя долго ждать. Она опубликовала свой снимок до ретуши рядом с фото ягодиц Собчак.

"Опять внимание барыни всея Руси к моей персоне не может не радовать и не греть мое самолюбие. Как же всё-таки приятно, когда единственная теледива на нашем небосклоне, протыкающая дно рейтингов на канале "Супер", а заодно ведущая блестящего шоу на Первом — полученного нет, не за унизительную роль спойлера на президентских выборах, а за талант и неотразимость, — спускается на грешную землю моего Instagram", — написала Канделаки.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что мать Собчак обвинила ее и мужа в пьянстве.