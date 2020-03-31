Во время совместной трансляции Ксении Собчак и Константина Богомолова в Instagram мать телеведущей Людмила Нарусова попросила присоединить её к эфиру. У пары это сделать не получилось, либо они просто не захотели.
Через какое-то время мать телеведущей позвонила дочери по FaceTime и отчитала за тупость и пьянство. Всё это произошло в прямом эфире.
"Вас вижу и слышу. Почему же вы такие тупые, что не можете меня к эфиру подсоединить! Это потому, что вы пьяные! Что это за бутылка стоит? Молодцы, дожили!", — накричала на Собчак Нарусова.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.