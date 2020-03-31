Мать Собчак обвинила свою дочь и Богомолова в алкоголизме

Во время совместной трансляции Ксении Собчак и Константина Богомолова в Instagram мать телеведущей Людмила Нарусова попросила присоединить её к эфиру. У пары это сделать не получилось, либо они просто не захотели.

Через какое-то время мать телеведущей позвонила дочери по FaceTime и отчитала за тупость и пьянство. Всё это произошло в прямом эфире.