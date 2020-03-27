Известный российский исполнитель Дима Билан разместил в Инстаграм пост, где объяснил, почему опасается выступать онлайн, как это сейчас, во время эпидемии коронавируса, делают многие другие звезды эстрады.

"Я не посещаю общественные места уже несколько дней и только езжу в проверенную студию. Пока от всех онлайн сборных концертов отказываюсь, а то я последние годы лечился от бронхита и мне реально страшно ходить даже на онлайн мероприятия. Благодарю за понимание", — написал певец.