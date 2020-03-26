Джиган использовал нож при играх с дочерьми

Рэпер Джиган продолжает удивлять фанатов странным поведением. Причем демонстрирует это публично.

Оксана Самойлова с супругом, очевидно, не общается, заботясь о новорожденном Давиде. А в это время музыкант развлекает трех своих дочерей. Правда, эти развлечения становятся все больше безумными.

Так, на днях Джиган посвятил девочек в рыцари, и использовал для этого кухонный нож. Артист, изображаядревний обычай, по очереди прикладывал нож к плечам Ариэлы, Леи и Майи.

Подписчики исполнителя пришли в ужас от просмотренного и сразу решили, что Джиган окончательно лишился рассудка.