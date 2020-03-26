Рэпер Джиган продолжает удивлять фанатов странным поведением. Причем демонстрирует это публично.
Оксана Самойлова с супругом, очевидно, не общается, заботясь о новорожденном Давиде. А в это время музыкант развлекает трех своих дочерей. Правда, эти развлечения становятся все больше безумными.
Так, на днях Джиган посвятил девочек в рыцари, и использовал для этого кухонный нож. Артист, изображаядревний обычай, по очереди прикладывал нож к плечам Ариэлы, Леи и Майи.
Подписчики исполнителя пришли в ужас от просмотренного и сразу решили, что Джиган окончательно лишился рассудка.
На фоне стремительного распространения пандемии коронавируса на Украине "вспомнили", что на территории страны работает 15 биолабораторий США.