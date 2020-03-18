Группа Little Big, которой предстоит представлять Россию на Евровидении начала оттачивать креатив.
Дабы продемонстрировать, что они "в тренде", музыканты запустили в продажу собственные маски от коронавируса.
Купить "авторскую" вещь с символикой группы можно на официальном сайте коллектива.
На тканевой маске изображен главный мем клипа Uno — вогер Дмитрий Красилов. "Пухляш", покоривший сердца пользователей интернета, посмотревших уже клип на песню, с которой Little Big поедет на конкурс, ударом ноги "ломает corUNOvirus".
от коронавируса маска вряд ли защитит, поскольку "является исключительно сувенирной".
Украинский журналист Дмитрий Гордон назвал тех, кому был выгоден расстрел "небесной сотни" на Майдане в 2014 году.