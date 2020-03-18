Little Big выпустили маски от коронавируса с изображением "пухляша"

Группа Little Big, которой предстоит представлять Россию на Евровидении начала оттачивать креатив.

Дабы продемонстрировать, что они "в тренде", музыканты запустили в продажу собственные маски от коронавируса.

Купить "авторскую" вещь с символикой группы можно на официальном сайте коллектива.

На тканевой маске изображен главный мем клипа Uno — вогер Дмитрий Красилов. "Пухляш", покоривший сердца пользователей интернета, посмотревших уже клип на песню, с которой Little Big поедет на конкурс, ударом ноги "ломает corUNOvirus".

Впрочем, в рекламе честно предупреждают потенциальных покупателей: