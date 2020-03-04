Актер Панин захотел сменить гражданство

Актер Алексей Панин сообщил, что в будущем хотел бы отказаться от российского гражданства и получить вид на жительство в другом государстве.

"Получить гражданство другой страны — это проблема. Я не Владимир Соловьев, и у меня нет таких денег, чтобы стать резидентом Италии. Буду получать вид на жительство как простой человек. Мне гражданство РФ — даром не уперлось. Но говорить об отказе от него пока не буду", — цитирует артиста "Газета.ру".

Панин также пояснил, что имеет в виду пока что только "гипотетический" переезд, поскольку из-за семьи он не может покинуть Россию.