Блогер Диденко обвинила в смерти мужа врачей "скорой"

Блогер Екатерина Диденко пошла на передачу "Пусть говорят" несмотря на критику со стороны общественности.

Девушка сделала ряд скандальных заявлений, которые ей еще припомнят. Например, она заявила, что не знала о планах мужа высыпать в воду сухой лед, иначе остановила бы его. Также Диденко обвинила в смерти своего мужа врачей "скорой", которые приехали на вызов.

Медики, приехавшие на вызов в баню, якобы действовали нерасторопно и ходили "туда-сюда" вместо того, чтобы помогать пострадавшим. Блогер утверждает, что врачи не оказали ее мужу достаточную медицинскую помощь, поэтому он скончался.