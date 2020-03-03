Блогер Екатерина Диденко пошла на передачу "Пусть говорят" несмотря на критику со стороны общественности.
Девушка сделала ряд скандальных заявлений, которые ей еще припомнят. Например, она заявила, что не знала о планах мужа высыпать в воду сухой лед, иначе остановила бы его. Также Диденко обвинила в смерти своего мужа врачей "скорой", которые приехали на вызов.
Медики, приехавшие на вызов в баню, якобы действовали нерасторопно и ходили "туда-сюда" вместо того, чтобы помогать пострадавшим. Блогер утверждает, что врачи не оказали ее мужу достаточную медицинскую помощь, поэтому он скончался.
Судна-трубоукладчики, которые принадлежат компании Allseas, уже два месяца стоят без работы.