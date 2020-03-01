Тарзан намекнул на развод с Наташей Королевой

Сергей Глушко, более известный как Тарзан, намекнул, что может развестись со своей супругой Наташей Королевой. Все началось с того, что стриптизер предпочел прийти один на шоу Ивана Урганта, хотя обычно он выходит в свет со своей избранницей.

В беседе с телеведущим Глушко признался, что еще не начал готовить Наташе Королевой подарок на восьмое марта. Ургант предложил ему сделать подарок своими руками из глины. В какой-то момент у телеведущего не получилось сделать изделие из глины на гончарном круге и он пошутил, что его ваза "ушла". То, как это прокомментировал Тарзан, взбудоражило многих: "Так бывает. Обычно, правда, жёны уходят от мужей".

В интернете уже давно гуляют слухи о том, что пара испытывает проблемы в браке.