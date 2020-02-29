Кудрявцева рассказала о пристрастии к "травке"

Лера Кудрявцева призналась, что употребляла запрещенные вещества. Однако, по словам телеведущей, это принесло ей ряд проблем.

"Я увлекалась травкой. Это не было на постоянной основе, но это было периодически. И один раз я чуть не умерла. Из меня душа прям выходила, и я вызывала себе скорую", - рассказала Кудрявцева в последнем выпуске YouTube-шоу "Алена, блин!".

Телеведущая утверждает, что после этого у нее начались скверного состояния и смертельного страха. После этого она перестала употреблять запрещенные вещества.