Известная певица Лика Стар (Павлова) в эфире телепрограммы на канале "Россия 1" рассказала об истории сложных взаимоотношений со звездным кланом Аллы Пугачевой.
По словам исполнительницы, Примадонна существенно подпортила ей жизнь, когда узнала о романе Лики с супругом Кристины Орбакайте Владимиром Пресняковым.
Сначала Алла Борисовна проявляла благосклонность к девушке и даже присвоила ей звание своей преемницы.
"Меня звали в ее театр, но я не желала уходить от своего продюсера", — пояснила 46-летняя Лика. Также она отметила, что ей очень не хотелось, чтобы после говорили, как будто ее продвинула Алла Пугачева.
Отношения с Пресняковым, как рассказала Лика, были непродолжительными.
"Я не была причиной расставания Кристины и Володи. Он, конечно, хороший парень, но у него было множество увлечений, и я не была последней", — вспомнила певица.
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