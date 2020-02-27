Лика Стар раскрыла секрет о своем конфликте с Пугачевой

Известная певица Лика Стар (Павлова) в эфире телепрограммы на канале "Россия 1" рассказала об истории сложных взаимоотношений со звездным кланом Аллы Пугачевой.

По словам исполнительницы, Примадонна существенно подпортила ей жизнь, когда узнала о романе Лики с супругом Кристины Орбакайте Владимиром Пресняковым.

Сначала Алла Борисовна проявляла благосклонность к девушке и даже присвоила ей звание своей преемницы.

"Меня звали в ее театр, но я не желала уходить от своего продюсера", — пояснила 46-летняя Лика. Также она отметила, что ей очень не хотелось, чтобы после говорили, как будто ее продвинула Алла Пугачева.

Отношения с Пресняковым, как рассказала Лика, были непродолжительными.