Дибров: У меня не было инсульта, обычный обморок

Телеведущий Дмитрий Дибров накануне в беседе с журналистами опроверг данные о том, что причиной его попадания в больницу стал инсульт.

"Приличный человек должен проверить информацию, ну хотя бы мне позвонить и спросить, инсульт ли у меня и есть ли что-нибудь подобное. А если нет, то он сам лжец", — цитирует шоумена РБК.

По его словам, "такое может быть у каждого — случился обморок", после чего он "спокойно отправился" в Боткинскую больницу.