Катя Лель выложила фото с 65-летним мужем

Известная исполнительница Катя Лель разместила в Instagram фотоснимок с 65-летним супругом Игорем Кузнецовым.

Семейная пара на этом снимке запечатлена во время поцелуя в бассейне. Кадр был сделан во время отдыха Кати Лель и ее мужа в одном из отелей на Бали.

Фанаты Кати Лель умилились этим фотоснимком. Многие пожелали семье счастья и любви. Кроме этого, подписчики написали в комментариях, что им всегда приятно смотреть на такого рода фото, которые выкладываются не ради пиара, а чтобы сохранить в памяти романтические эпизоды жизни. Некоторые пользователи даже увидели сходство между мужем певицы и артистом Александром Реввой.