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Источник Правда.Ру

Анна Седокова в четвертый раз станет матерью

Шоу-бизнес

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова рассказала на своей странице в Instagram, что вновь беременна. Певица выложила смелую фотографию и написала: "Быть девочкой сложно, еще сложнее - мамой". Одна из поклонниц исполнительницы заметила округлый живот и спросила напрямую. Седокова подтвердила предположения девушки.

СМИ считают, что отцом ребенка может быть 27-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, который сейчас находится в отношениях с певицей. 

"Мы его так долго ждали и такой сложный путь прошли, но он с нами! У нас начинается новая страница в жизни, и наша семья становится больше! И обещаю вам - это только начало. Люблю тебя, Янис, сильно-сильно! Самое важное для меня - видеть счастье в твоих глазах", - написала Седокова под фотографией с возлюбленным и новым домашним питомцем.

Темы дети фото живот виа гра янис тимма беременность анна седокова
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