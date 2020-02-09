Анна Седокова в четвертый раз станет матерью

Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова рассказала на своей странице в Instagram, что вновь беременна. Певица выложила смелую фотографию и написала: "Быть девочкой сложно, еще сложнее - мамой". Одна из поклонниц исполнительницы заметила округлый живот и спросила напрямую. Седокова подтвердила предположения девушки.

СМИ считают, что отцом ребенка может быть 27-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, который сейчас находится в отношениях с певицей.