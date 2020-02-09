Бывшая солистка группы "ВИА Гра" Анна Седокова рассказала на своей странице в Instagram, что вновь беременна. Певица выложила смелую фотографию и написала: "Быть девочкой сложно, еще сложнее - мамой". Одна из поклонниц исполнительницы заметила округлый живот и спросила напрямую. Седокова подтвердила предположения девушки.
СМИ считают, что отцом ребенка может быть 27-летний латвийский баскетболист Янис Тимма, который сейчас находится в отношениях с певицей.
"Мы его так долго ждали и такой сложный путь прошли, но он с нами! У нас начинается новая страница в жизни, и наша семья становится больше! И обещаю вам - это только начало. Люблю тебя, Янис, сильно-сильно! Самое важное для меня - видеть счастье в твоих глазах", - написала Седокова под фотографией с возлюбленным и новым домашним питомцем.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".