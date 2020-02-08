Настасья Самбурская рассказала своим подписчикам в Instagram, что ее бросил возлюбленный. Актриса заявила, что в ответ на действия своего возлюбленного она планирует сбросить несколько килограммов.
"Меня сегодня бросили. В ответ на это я решила бросить пару килограммов. Все брошенки страны, объединяйтесь!", - написала Самбурская.
Чтобы реализовать свои планы актриса направилась развлекаться в ночные клубы.
В ответ на обвинения России в агрессии в отношении Украины Дмитрий Полянский указал немецкому коллеге по Совбезу ООН, что того "в последнее время стала подводить память".