Продюсер Матвиенко раскрыл причины смерти солистов "Иванушек"

Продюсер Игорь Матвиенко связал смерти экс-участников группы "Иванушки International" Игоря Сорина и Олега Яковлева с употреблением наркотиков и алкоголя.

"Про то, что Сорин употребляет наркотические вещества, я узнал, когда он уже покинул "Иванушек". До конца не знаю, что там случилось. Но он оказался в плохой компании людей, которые плотно "сидели" на наркоте", — пояснил Матвиенко, и предположил, что певец употреблял галлюциногенные грибы или ЛСД.

Матвиенко также сделал признание, что знал об алкогольной зависимости Яковлева. Он пояснил, что много раз пытался поговорить с артистом по поводу его пристрастия к спиртному. При этом продюсер считает, что штрафы не смогли бы помочь исполнителям в борьбе с вредными привычками.