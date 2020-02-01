Гоген Солнцев хочет поехать на "Евровидение" от РФ вместо Панайотова

Экс-участник "Дома-2" Гоген Солнцев написал в Instagram, что хочет потеснить Александра Панайотова и принять участие в "Евровидении-2020" от России. По его словам, он "настроился штурмовать Евровидение" с треком, посвященным его жене.