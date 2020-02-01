Экс-участник "Дома-2" Гоген Солнцев написал в Instagram, что хочет потеснить Александра Панайотова и принять участие в "Евровидении-2020" от России. По его словам, он "настроился штурмовать Евровидение" с треком, посвященным его жене.
"Я собираю чемоданы и готовлюсь к вылету в Нидерланды. Уверен, мой хит зацепит мировое сообщество. Поддержите меня как представителя России?", - написал Солнцев в соцсети.
Спазмы сосудов (ангиоспазм) обычно следствие гипертонии, гипотонии, вегетососудистой дистонии или ишемической болезни сердца. Президент института натуропатии Валентин Сергеев рекомендует естественные методы их снятия и недопущения.